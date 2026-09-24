तिगरी गंगा मेला इस बार होगा और भी भव्य, पहली बार पैंटून पुल से पार जा सकेंगे श्रद्धालु, मिले 5.50 करोड़

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा मेला को सजाने और संवारने के लिए करीब 5.50 करोड़ रुपये का बजट शासन ने उपलब्ध करा दिया है। जबकि, प्रशासन ने सात करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए भेजा था। इस बार गंगा मेला और भी आकर्षक व भव्यता से सजेगा।

ऐसा इसलिए भी रहेगा क्योंकि, पहली बार वेस्ट यूपी के दो बड़े मेलों गढ़मुक्तेश्वर और तिगरी गंगा मेलों को पैटूल पुल के सहारे जोड़ा जाएगा। इधर के श्रद्धालु गंगा पार जा सकेंगे और गंगा पार के तिगरी मेला में आकर पूजा-अर्चना के साथ-साथ मनोरंजन के संसाधनों का जमकर लुत्फ उठा सकेंगे।

तिगरी गांव में गंगा किनारे की रेती पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर मेला का आयोजन होता है। दूसरी तरफ हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में भी गंगा किनारे मेला लगता है। दोनों मेलों में लाखों श्रद्धालु गंगा में पुण्य की डुबकी लगाते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों मेलों को जोड़ने के निर्देश अफसरों को दिए थे। जिस पर हापुड़ डीएम कविता मीणा व अमरोहा डीएम डाॅ. नितिन गौड़ ने तकनीकी टीम के साथ तिगरी में बैठक की थी और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया था।

दोनों मेलों को पैंटून पुल के सहारे जोड़ा जाएगा। इसके लिए दोनों जिलों के डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया था। इसके अलावा प्रशासन ने मेला को भव्यता से कराने के लिए लगभग 7.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेजा था।