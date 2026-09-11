डिडौली में सुबह-सुबह आवारा कुत्तों का तांडव: 3 लोगों को नोचा, 2 मवेशियों को किया लहूलुहान; गांव में दहशत

संवाद सहयोगी, डिडौली (अमरोहा)। आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह डिडौली गांव में तीन कुत्तों ने पहले दो गोवंशीय पशुओं पर हमला किया। फिर अजय कुमार और दो राहगीरों को भी लहूलुहान कर दिया। लाठी-डंडा लेकर एकजुट हुए ग्रामीणों ने कुत्तों को बमुश्किल भगाया।

हालांकि, बात करने पर अधिकारी कुत्ते पकड़ने के लिए सरकारी बजट के इंतजार में है। फिलहाल, बीडीओ जोया नीरज गर्ग ने शनिवार को गांव में स्थिति पता कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजने की बात कही है। डिडौली गांव में साप्ताहिक बाजार स्थल के पास करीब नौ बजे दो गोवंशीय पशु घूम रहे थे। इसी दौरान तीन आवारा कुत्ते आए और दोनों पशुओं पर हमला कर दिया। गांव के ही अजय कुमार ने कुत्तों को भगाने का प्रयास किया।

इस पर कुत्तों ने उन पर भी हमला कर दिया और उनकी बाईं टांग को नोचकर घायल कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों को किसी तरह भगाया। कुछ देर बाद इन्हीं कुत्तों ने गांव पूरनपुर की ओर जा रहे दो राहगीरों पर हमला कर दिया।

हमले में एक राहगीर के हाथ और दूसरे के कूल्हे पर गहरा जख्म हो गया। दोनों किसी तरह वहां से निकल गए। लगातार हुई घटनाओं से गांव में खलबली मच गई। बाद में ग्रामीणों ने एकत्र होकर आवारा कुत्तों को गांव से बाहर खदेड़ा।