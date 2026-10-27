आपके फोन पर आ रहा दूसरों का बिजली बिल? अब घर बैठे हटाएं अपना नंबर, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अगर आपके मोबाइल पर किसी दूसरे व्यक्ति के बिजली बिल, भुगतान या बिजली कनेक्शन से संबंधित संदेश आ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

कई बार मोबाइल नंबर गलत बिजली खाते में दर्ज होने के कारण ऐसी समस्या होती है। अब उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से गलत बिजली खाते से अपना मोबाइल नंबर हटाने की प्रक्रिया खुद पूरी कर सकते हैं।

इसके लिए उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। यहां मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरना होगा। इसके बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा। सत्यापन के बाद पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मोबाइल नंबर से जुड़े बिजली खातों की जांच कर संबंधित गलत खाते से नंबर हटाने के विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। यदि खाते की जानकारी नहीं मिलती या प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी होती है तो संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।