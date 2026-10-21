गंगा कटान से बही पूठधाम सतैड़ा मेला स्थल की जमीन, कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए फसलें कटवाएगा प्रशासन

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। गंगा नदी के पानी के कटान में किसानों की भूमि ही नहीं, बल्कि कार्तिक पूर्णिमा पर पूठधाम सतैड़ा में लगने वाला मेला स्थल भी कट गया है। अब प्रशासन को यहां मेला लगाने की चुनौती रहेगी। मेले के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना व अन्य फसलों को समय से पहले ही कटवाना पड़ेगा।

हसनपुर तहसील क्षेत्र के पूठधाम सतैड़ा में कार्तिक पूर्णिमा पर लोग पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाते हैं। पिछले करीब दो दशक से तीन दिन का मेला भी लगता आ रहा है। हर साल कई लाख श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचते हैं। यहां पर बच्चों के मुंडन एवं दीपदान की रस्म भी पूरी की जाती हैं। तहसील प्रशासन ग्राम पंचायत सतैड़ा एवं हसनपुर नगर पालिका के सहयोग से यहां मेले की व्यवस्था कराता है।

इस बार बारिश के मौसम में बाढ़ के दौरान गंगा के पानी ने भूमि का कटान बडे़ पैमाने पर किया है। जिसमें मेला स्थल की जमीन भी पानी में बह गई है। मेला स्थल तक पहुंचने को रास्ता बनाना भी चुनौती एक तरफ जहां हसनपुर से लेकर गंगा तटबंध तक करीब पांच किमी लंबी सड़क अत्यंत जर्जर हालत में होने से श्रद्धालुओं को रास्ते से होकर गुजरने की चुनौती है। वहीं, गंगा तटबंध से मेला स्थल तक गंगा क्षेत्र में रास्ता भी बाढ़ के पानी की धार से धराशायी हो गया है।