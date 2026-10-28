ढोल-नगाड़ों की थाप और फूलों की बारिश! फिर शिक्षक विधायक बने डॉ. हरिसिंह ढिल्लो का अमरोहा में जोरदार स्वागत

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मुरादाबाद-बरेली खंड स्नातक सीट से लगातार दूसरी बार शिक्षक विधायक चुने गए डा. हरिसिंह ढिल्लो बुधवार को अमरोहा पहुंचे। जहां भाजपाइयों व शिक्षकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोया से लेकर अमरोहा तक कई जगह उनके काफिले का स्वागत किया गया। कल्याणपुरा स्थित कैंप कार्यालय पर भी समर्थकों ने डाॅ. ढिल्लो को फूल-मालाओं से लाद दिया।

मंगलवार देर रात बरेली में हुई मतगणना के बाद डा. हरिसिंह ढिल्लो को विजयी घोषित किया गया तो समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बुधवार दोपहर उनका काफिला जोया पहुंचा तो यहां भाजपाइयों व शिक्षकों ने उन्हें फूल-माला से लाद दिया।

मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। मुहल्ला इकबाल नगर में वित्तविहीन शिक्षकों व मुख्य चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया तथा एक दूसरे को मिठाई खिला के खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष बृजेश चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजयवीर सिंह, जीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह, खजान सिंह, डा. करन सिंह तोमर, सुखवंत सिंह, सीमा चौधरी, कामिल पाशा, जीशान अहमद, विपिन गुप्ता, शुभम कुमार, इफ्तेख़ार हुसैन, आशकार हुसैन व चौधरी टीटू प्रजापति आदि मौजूद रहे।