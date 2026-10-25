अमरोहा के गजरौला में शिकारियों के फंदे में फंसा तेंदुआ, वन विभाग का रेस्क्यू जारी

जागरण संवाददाता, अमरोहा। शनिवार रात गजरौला के गांव मोहरका पट्टी के जंगल में फंदे में तेंदुआ फंस गया। यह फंदा शिकारियों ने लगाया था। अब वन विभाग की टीम उसे रेस्क्यू करने में जुटी है। जिले में तेंदुआ दहशत का केंद्र बने हुए हैं। अमरोहा, नौगावां सादात, जोया, डिडौली, मंडी धनौरा व गजरौला क्षेत्र में अक्सर तेंदुआ दिखाई देते रहे हैं।

रविवार सुबह जब गांव मोहरका पट्टी के लोग तिगरी रोड पर खेतों की तरफ गए तो वहां वन विभाग की जमीन में घास के बीच बैठे तेंदुआ पर उनकी नजर पड़ी। पहले तो लोग डरे, लेकिन इसी बीच तेंदुआ ने उठकर चलने का प्रयास किया तो वह आगे नहीं बढ़ सका। क्योंकि उसका पैर फंदे में फंसा हुआ था।