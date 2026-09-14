इजरायल में लाखों की सैलरी का मिला ऑफर, सत्यापन भी हुआ; फिर आखिरी वक्त में क्यों पीछे हटे यूपी के युवा?

जागरण संवाददाता, अमरोहा। इजरायल की ओर से भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाने की पेशकश के बाद प्रदेशभर से सरकार द्वारा युवाओं को विदेश भेजने की व्यवस्था की गई है। जनपद के 14 युवाओं ने विदेश में नौकरी की इच्छा जाहिर की थी और आनलाइन आवेदन किया था।

जिस पर श्रम विभाग ने युवाओं के कागजों का सत्यापन किया था। पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी लेकिन, फिर युवाओं ने अपने इरादे बदल दिए। किसी ने अपनी वजह दूसरी नौकरी बताई तो किसी ने वेरीफिकेशन को अधूरा बताकर विदेश जाने से किनारा कर लिया।

किसी के स्वजन ने ही जाने की इजाजत नहीं दी। वर्ष 2023 में उनके द्वारा आवेदन किए गए थे। इसके बाद से कोई भी युवा विदेश नहीं गया है। कई बार आवेदन निकले हैं परन्तु किसी ने उनको नहीं भरा है।

जाता तो मजदूरी के 30 हजार नहीं देता ठेकेदार जमना खास गांव के रहने वाले मोनू कुमार ने बताया कि मन में इच्छा थी कि विदेश में नौकरी कर अच्छा पैसा कमाऊं। लेकिन, मैं दिल्ली में डेकोरेशन का काम करता हूं। मैंने विदेश जाने की बात ठेकेदार को बताई और नौकरी छोड़ने को कहा तो उसने मना कर दिया।

नौकरी छोड़ने पर मजदूरी के 30 हजार रुपये भी देने से इन्कार कर दिया। इसलिए मजबूरीवश विदेश नहीं जा सका। जबकि, मेरे सभी कागजों का सत्यापन हो चुका था। पहले बरेली और फिर लखनऊ कंपनी ने बुलाया था परन्तु गया नहीं।

पासपोर्ट का मामला लटका रहा अमरोहा के मुहल्ला चकली निवासी अबरार अहमद कारपेंटर हैं। बताते हैं कि सोचा था कि इजरायल में जाऊंगा तो वेतन भी खूब मिलेगा। कुछ साल गुजारने के बाद यही पर अपना कोई नया काम शुरू कर दूंगा।

श्रम विभाग ने सत्यापन की अन्य प्रकि्रया पूरी भी कर दी परन्तु बरेली में पासपोर्ट के आवेदन का मामला पूरा नहीं हो पाया। पासपोर्ट नहीं बना तो परिवार के लोगों ने भी इजरायल जाने से मना कर दिया। अब मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं।