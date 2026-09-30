9 महीने की यशी को देख पसीजा दिल, CM योगी ने दी चॉकलेट और दिया प्रतिभा हत्या कांड में न्याय का आश्वासन

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। चर्चित प्रतिभा मौत प्रकरण में न्याय की गुहार लेकर उनकी मां फूलवती अपनी एक वर्ष की नातिन यशी के साथ बुधवार को गोरखपुर में जनता दर्शन में पहुंची। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को आठ पृष्ठीय शिकायती पत्र देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने मासूम बच्ची को चाकलेट दी और उनकी समस्या को सुनकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

सैदनगली थाना क्षेत्र के तरारा गांव निवासी शीशपाल ने अपनी बेटी प्रतिभा की शादी 23 अप्रैल 24, को हसनपुर कोतवाली के गांव शाहपुर कला निवासी सोनू के साथ की थी। दो जून को शाम करीब सात बजे प्रतिभा की मौत हो गई थी।

विवाहिता की मौत से आक्रोशित लोगों ने कई घंटे तक शाहपुर कला में हंगामा करने के साथ ही हसनपुर रहरा मार्ग जाम कर दिया था। वहीं, आरोपितों के घर में आग भी लगाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में विवाहिता के पिता शीशपाल की तहरीर पर पति सोनू, ससुर चेतराम, सास राजेश्वरी, जेठ धर्मेंद्र एवं रिश्तेदार आशीष निवासी कांकाठेर थाना गजरौला के खिलाफ दहेज हत्या में प्राथमिकी दर्ज की थी। आशीष, राजेश्वरी और धर्मेंद्र जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। जबकि पति और ससुर अभी जेल में हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि प्रतिभा पर पहली लड़की थी तथा मृत्यु के समय वह तीन माह की गर्भवती थी।