हसनपुर: 2004 के मामले में वारंट तामील कराने गए दारोगा पर किया था हमला, अब पुलिस मुठभेड़ में हाफ एनकाउंटर

जागरण संवाददाता, हसनपुर (अमरोहा)। रहरा पुलिस ने 11 सितंबर को गिरफ्तारी वारंट लेकर आरोपित को पकड़ने गए दारोगा जुगल किशोर पर कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोपित अताउल्ला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है।

वर्ष 2004 में ग्राम गंगवार के इस्लामी मदरसा के छात्रावास के दरवाजे में आग लगाने से संबंधित मुकदमे में न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट लेकर 11 सितंबर को हसनपुर कोतवाली में तैनात दारोगा जुगल किशोर, कांस्टेबल साहिल और पीआरडी जवान महेंद्र सिंह को साथ लेकर रहरा थाना क्षेत्र के ग्राम गंगवार में आरोपित के घर गए थे।

पुलिस टीम को देखकर आरोपित अताउल्ला कमरे में बंद हो गया था। पुलिस के दरवाजा खोलने को कहने पर काफी देर में वह दरवाजा खोलकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकाला और दारोगा पर हमला कर दिया था। जिसमें वह घायल हो गए थे।