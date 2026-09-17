80 के दशक की फोटो बनाने के चक्कर में खाली हो रहे बैंक खाते! अमरोहा में साइबर ठगों का नया 'Nostalgia Scam'

जागरण संवाददाता, अमरोहा। बीते दिनों को याद कर उस दौर को महसूस करने का इंटरनेट मीडिया पर चल रहा नास्टेल्जिया ट्रेंड अब साइबर अपराधियों के लिए ठगी का नया हथियार बन गया है। एआइ की मदद से फोटो और वीडियो को 80 के दशक का रूप देने के नाम पर साइबर ठग वाट्सएप पर लिंक भेज रहे हैं। लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल फोन फोन हैक हो रहा है।

अमरोहा नगर में ऐसे तीन मामले सामने आए हैं। इनमें एक युवक के खाते से 16 हजार रुपये निकाल लिए गए, जबकि दो अन्य लोगों के मोबाइल फोन हैक होने के बाद उनके बैंक खाते लिंक न होने के कारण रकम सुरक्षित रही।

नगर के मुहल्ला कुरैशी निवासी मोहम्मद दानिश के वाट्सएप पर सोमवार शाम एक अंजान नंबर से लिंक आया। मैसेज में फोटो और वीडियो को 80 के दशक का रूप देकर आकर्षक बनाने की बात कही गई थी। इसके लिए लिंक पर क्लिक करने को कहा गया था।

दानिश ने जैसे ही लिंक खोला, उनके मोबाइल फोन का नियंत्रण उनके हाथ से निकल गया। करीब पांच मिनट के भीतर साइबर अपराधियों ने उनके खाते से 16 हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन का इंटरनेट बंद किया।