खेत में काम कर रहे थे माता-पिता, खेलते-खेलते हौज में गिरा इकलौता मासूम; परिवार का चिराग बुझा

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। रहरा थाना क्षेत्र के गांव बुरावली में किसान शकील अहमद के दो वर्षीय इकलौते बेटे सुभान की नलकूप पर पानी के हौज में डूबकर मौत हो गई। बेटे की मौत से परिवार में चीत्कार मचा है।

किसान गुरुवार दोपहर बाद करीब तीन बजे गांव से 200 मीटर दूर स्थित अपने खेत पर पत्नी शबाना के साथ काम करने गए थे। शबाना ने अपने मासूम बेटे को ठंड में खेलने के लिए बैठा दिया और खुद पति के साथ खेत में काम करने लगी।