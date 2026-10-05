गंगा एक्सप्रेस-वे से हसनपुर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था: सड़कें जाम, पार्किंग न होने से व्यापारी और राहगीर परेशान

जागरण संवाददाता, हसनपुर (अमरोहा)। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के शुरू होने के बाद हसनपुर में वाहनों का दबाव बढ़ गया है। करीब एक लाख की आबादी वाले शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने और सड़कों पर पसरे अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है।

गजरौला अड्डा से संभल अड्डा होते हुए रहरा अड्डा तक आए दिन जाम लगा रहता है। त्योहारी सीजन में बाजार में भीड़ बढ़ने के साथ ही चीनी मिलों के संचालन और गन्ने की ढुलाई शुरू होने पर समस्या और बढ़ने की आशंका है। इसके बावजूद जाम से निपटने के लिए अभी तक कोई प्रभावी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है।

रहरा अड्डे पर दिनभर जाम, ओवरब्रिज की उठ चुकी मांग रहरा अड्डे पर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण और डग्गामार वाहनों के बेतरतीब खड़े होने से दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

जाम की समस्या को देखते हुए विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी सदन में हसनपुर में ओवरब्रिज बनाने की मांग उठा चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यातायात का दबाव लगातार बढ़ने के कारण यहां ओवरब्रिज की जरूरत महसूस होने लगी है।

कार लेकर मेन बाजार से गुजरना मुश्किल नगर के मेन बाजार में अतिक्रमण और वाहनों की अधिकता के कारण दिनभर जाम की स्थिति रहती है। आंबेडकर पार्क से रहरा अड्डा तक दिन के समय कार लेकर निकलना मुश्किल हो जाता है।

बाजार में रहने वाले लोगों को भी अपने चार पहिया वाहन घर से निकालने और वापस लाने में परेशानी होती है। बाजार में पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ई-रिक्शा की अधिक संख्या और उनका बेतरतीब संचालन भी जाम का कारण बन रहा है। दिन में बड़े और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने के बावजूद ऐसे वाहन बाजार में पहुंच जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और बिगड़ जाती है।