    गंगा एक्सप्रेस-वे पर सुबह की सैर पर निकले लोगों ने देखा कुछ ऐसा मच गई खलबली, पहुंच गई पुलिस

    By RashidEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    हसनपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक 25 वर्षीय युवक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक रामपाल सुबह अपनी बुआ के घर जाने के लिए निकला था। शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर भेजा है और जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    गंगा एक्सप्रेसवे पर पड़ा शव।

    राशिद चौधरी, जागरण हसनपुर। पिपलोती खुर्द एवं सिरसा गुर्जर के बीच गंगा एक्सप्रेस-वे पर 25 वर्षीय युवक का अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला है। शरीर से खून बह रहा है। हत्या की आशंका जताई जा रही है।

    कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगाचोली निवासी नन्हे सिंह का 25 वर्षीय बेटा रामपाल बुधवार सुबह चार बजे अपने घर से पैदल अपनी बुआ के घर सिरसा गुर्जर की मढ़ैया जाने के लिए निकला था। दिन निकलने पर गंगा एक्सप्रेसवे पर टहलने निकले लोगों ने शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी।

    युवक के शरीर पर चोट के निशान लगे हुए हैं सिर और कमर से खून बह रहा है। खास बात यह है कि पेट के अलावा शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं है। जबकि वह घर से कपड़े पहन कर निकाला था। हत्या के आशंका को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम मौके पर भेजी है। उधर मृतक ने अपने पीछे पत्नी के अलावा दो बच्चे छोड़े हैं।

    सीओ दीप कुमार पंत का कहना है कि युवक की मृत्यु के संबंध में जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट हो जाएगी।