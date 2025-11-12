गंगा एक्सप्रेस-वे पर सुबह की सैर पर निकले लोगों ने देखा कुछ ऐसा मच गई खलबली, पहुंच गई पुलिस

राशिद चौधरी, जागरण हसनपुर। पिपलोती खुर्द एवं सिरसा गुर्जर के बीच गंगा एक्सप्रेस-वे पर 25 वर्षीय युवक का अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला है। शरीर से खून बह रहा है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगाचोली निवासी नन्हे सिंह का 25 वर्षीय बेटा रामपाल बुधवार सुबह चार बजे अपने घर से पैदल अपनी बुआ के घर सिरसा गुर्जर की मढ़ैया जाने के लिए निकला था। दिन निकलने पर गंगा एक्सप्रेसवे पर टहलने निकले लोगों ने शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी।

हसनपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पड़ा मिला युवक का शव, हत्या के आशंका युवक के शरीर पर चोट के निशान लगे हुए हैं सिर और कमर से खून बह रहा है। खास बात यह है कि पेट के अलावा शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं है। जबकि वह घर से कपड़े पहन कर निकाला था। हत्या के आशंका को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम मौके पर भेजी है। उधर मृतक ने अपने पीछे पत्नी के अलावा दो बच्चे छोड़े हैं।