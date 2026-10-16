अमरोहा: 10 बीघा जमीन के विवाद में दादिया सास ने लोहे की मूसली से की पोत बहू की हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव बुखारीपुर में घर में रसोई का काम कर रही पोत बहू पायल गिरि की दादिया सास क्रांति ने सिर पर लोहे की मूसली से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फुटेज खंगाली तो घटना का राजफाश हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

शुक्रवार दोपहर पायल घर की रसोई में काम कर रही थी। उसकी वृद्धा दादी सास क्रांति पीछे से पहुंची और कपड़े से उसका मुंह दबाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद लोहे की मूसली से उसके सिर पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। दीपक की शादी करीब एक वर्ष पहले सैदनगली क्षेत्र के गांव कुआडाली निवासी सतपाल की बेटी पायल के साथ हुई थी। दीपक की 27 सितंबर को जहर खाने से उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। पायल ने करीब दो माह की बेटी को पीछे छोड़ा है।