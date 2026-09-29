2019 में दाखिला, 2024 में मिली BALLB की डिग्री... सत्यापन हुआ तो श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में उड़े होश

जागरण संवाददाता, अमरोहा। श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट का फर्जी प्रमाण पत्र जमा कर बीएएलएलबी की डिग्री हासिल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।