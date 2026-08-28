अमरोहा में 5 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रीयल जोन, युवाओं को एक ही जगह मिलेगा प्रशिक्षण और रोजगार

जागरण संवादाता, अमरोहा। प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसके लिए जनपद में सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लाइमेंट एंड इंडस्ट्रीयल जोन स्थापित किया जाएगा। इसमें एक ही जगह न सिर्फ उद्योगों की स्थापना होगी बल्कि प्रशिक्षण के साथ-साथ युवाओं को नौकरी दी जाएगी।

पांच एकड़ जमीन में उसको बनाया जाएगा। प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। औद्योगिक नगरी गजरौला क्षेत्र में भूमि तलाशी जा रही है। तहसील के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जमीन मिलते ही अगली कार्रवाई प्रशासन शुरू करेगा।

जनपद में करीब चार हजार औद्योगिक इकाईयां हैं। इनमें बड़ी व छोटी सभी सम्मिलित हैं। अकेले गजरौला क्षेत्र में ही 1500 से अधिक इकाईयां हैं। औद्योगिक इकाईयों से 80 हजार से अधिक मजदूर जुड़े हैं। लेकिन, सरकार अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश में लगी है।

इसके लिए नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण आदि उपलब्ध करा रही है। लेकिन, अब सरकार जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लाइमेंट एंड इंडस्ट्रीयल जोन बनाने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।