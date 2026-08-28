अमरोहा में रक्षाबंधन से पहले सड़क हादसे में इकलौते भाई की मौत, धरी रह गई बहन की राखी
अमरोहा में रक्षाबंधन से ठीक पहले एक सड़क हादसे में 18 वर्षीय दीपांशु की मौत हो गई, जिससे परिवार और ...और पढ़ें
HighLights
अमरोहा में रक्षाबंधन से पहले सड़क हादसे में युवक की मौत।
बहन ने भाई के लिए खरीदी थी राखी, परिवार में मातम।
दीपांशु बीए प्रथम वर्ष का छात्र था, टेंपो जब्त।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। रक्षाबंधन से पहले सड़क हादसे में इकलौते भाई की मौत हो गई। बहन ने भाई की कलाई में बांधने के लिए गुरुवार को ही राखी खरीद कर रखी थी उनकी राखी भी धरी रह गई। त्योहार के मौके पर जवान बेटे की मौत से गांव में गम का माहौल है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है।
हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखूपुर झकडी निवासी किसान नरेश सिंह के परिवार में पत्नी गीता देवी के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र 18 वर्षीय दीपांशु गुरुवार देर शाम किसी काम से हसनपुर गए थे। गजरौला संभल बाईपास पर वह बाइक में तेल डलवाने पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। ग
जरौला की दिशा से आए टेंपो की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। रक्षाबंधन से पहले इकलौते बेटे की मौत से परिवार में चीत्कार मच गया। बहन आशा देवी ने रक्षाबंधन पर भाई की कलाई में बांधने के लिए गुरुवार को ही राखी खरीद कर रखी थी।
लेकिन ईश्वर की नियति कुछ और ही थी अचानक भाई की मृत्यु की खबर सुनकर बहन का रो-रो कर बुरा हाल है। माता-पिता की आंख से भी आंसू नहीं टूट रहे हैं। त्योहार की खुशी के बीच गांव में भी गम का माहौल है।
बीए फर्स्ट ईयर में था दीपांशु
दीपांशु बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था।प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मृत्यु हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। टेंपो को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।
यह भी पढ़ें- आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण बस हादसा, पिलर से टकराई रोडवेज बस; ड्राइवर समेत दो की मौत