अमरोहा में रक्षाबंधन से पहले सड़क हादसे में इकलौते भाई की मौत, धरी रह गई बहन की राखी

जागरण संवाददाता, अमरोहा। रक्षाबंधन से पहले सड़क हादसे में इकलौते भाई की मौत हो गई। बहन ने भाई की कलाई में बांधने के लिए गुरुवार को ही राखी खरीद कर रखी थी उनकी राखी भी धरी रह गई। त्योहार के मौके पर जवान बेटे की मौत से गांव में गम का माहौल है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखूपुर झकडी निवासी किसान नरेश सिंह के परिवार में पत्नी गीता देवी के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र 18 वर्षीय दीपांशु गुरुवार देर शाम किसी काम से हसनपुर गए थे। गजरौला संभल बाईपास पर वह बाइक में तेल डलवाने पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। ग

जरौला की दिशा से आए टेंपो की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। रक्षाबंधन से पहले इकलौते बेटे की मौत से परिवार में चीत्कार मच गया। बहन आशा देवी ने रक्षाबंधन पर भाई की कलाई में बांधने के लिए गुरुवार को ही राखी खरीद कर रखी थी।

लेकिन ईश्वर की नियति कुछ और ही थी अचानक भाई की मृत्यु की खबर सुनकर बहन का रो-रो कर बुरा हाल है। माता-पिता की आंख से भी आंसू नहीं टूट रहे हैं। त्योहार की खुशी के बीच गांव में भी गम का माहौल है।