अमरोहा में हत्या के बाद हंगामा: परिजनों ने सड़क पर शव रख लगाया जाम, बुलडोजर कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नौगावां सादात क्षेत्र के गांव गुलड़िया में दुकानदार सुधांशु की हत्या के मामले में सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन और ग्रामीणों ने अमरोहा-जोया मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। स्वजन आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाकर करीब पांच मिनट में जाम खुलवा दिया। शाम को पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस तैनात है।

गांव गुलड़िया निवासी प्रतिपाल सिंह बजरी-बजरपुट की दुकान चलाते हैं। उनके दो बेटे प्रशांत और सुधांशु हैं। रविवार शाम करीब छह बजे सुधांशु घर से निकला था। आरोप है कि घर से करीब सौ मीटर दूर रहने वाले रामपाल सिंह के बेटे अरविंद ने उसे अपने घर के सामने रोककर उधार दिए रुपये वापस करने का तकादा किया।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि अरविंद ने तमंचा निकालकर सुधांशु के सीने में गोली मार दी। गोली लगने से सुधांशु गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। स्वजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने आरोपित के घर को घेर लिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया। मृतक के पिता प्रतिपाल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अरविंद, उसके पिता रामपाल, भाई गुरविंदर, वीरेश और पत्नी रविता के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

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