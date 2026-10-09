'इन मर्दों का क्या भरोसा...' स्कूल के बच्चों का वायरल नारा पड़ा भारी, अमरोहा शिक्षा विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण

जागरण संवाददाता, गजरौला। क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय के बच्चों का ‘एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा’ बोलते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने जांच शुरू कर दी है। संबंधित विद्यालय से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

मंगलवार देर शाम इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए इस वीडियो में स्कूली ड्रेस पहने कुछ बच्चे एक कमरे में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बच्चे मजाकिया अंदाज में ट्रेंड कर रहे नारे को बोलते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद से ही वीडियो को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा किया जा रहा है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।