स्कूल में बंदरों का तांडव: छात्र को बचाने दौड़े 2 शिक्षक भी लहूलुहान, खुद को कमरों में बंद करने को मजबूर

संवाद सूत्र, डिडौली (अमरोहा)। तेंदुए, आवारा आतंक बने कुत्तों के अलावा जोया में बंदरों का भी आतंक बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को संविलियन विद्यालय में फिर से घुसे बंदरों के झुंड ने दहशत फैला दी। अफरा-तफरी के बीच एक छात्र अरुण पर हमला कर दिया। बचाने की कोशिश में शिक्षक पूजा और तरुण भी घायल हो गए।

परिसर में बंदरों के आतंक से दहशत में आए स्टाफ ने क्लास में विद्यार्थियों व खुद को बंद कर लिया। यही नहीं, कस्बे में ही दो अन्य लोगों को भी लहूलुहान कर दिया। स्कूल में बंदरों के हमले की पहली वारदात नहीं है।

करीब 15 दिन पहले भी बंदर इसी स्कूल में शिक्षक और छात्रा को घायल कर चुके हैं। लगातार हो रहे हमलों से विद्यालय के बच्चों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ में दहशत है। नगर पंचायत के ईओ विपिन सेंगर ने बताया कि बंदरों को पकड़ने को अभियान चलाया जाएगा।

कस्बा जोया पोस्ट आफिस के पास स्थित संविलियन विद्यालय में मंगलवार को भी रोज की तरह पढ़ाई-लिखाई चल रही थी। कक्षा सात का छात्र अरुण कुमार विद्यालय परिसर में था। इसी दौरान बंदरों का झुंड विद्यालय परिसर में आ धमका।

इससे पहले कि अरुण भागकर क्लास तक पहुंच पाता, बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। छात्र की चीख सुनकर शिक्षक पूजा और तरुण राणा छात्र अरुण को बचाने के लिए दौड़े। इस पर झुंड के कुछ बंदरों ने दोनों पर भी हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए।