रबी सीजन के लिए ऑनलाइन बीज बुकिंग शुरू, किसानों को ई-लॉटरी से मिलेगा बीज, आवेदन का आखिरी मौका

जागरण संवाददाता, अमरोहा। कृषि विभाग ने रबी सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके द्वारा सामान्य गेहूं, सरसों और अन्य बीजों की मिनीकिट के लिए बुकिंग की जा रही है। कोई भी किसान घर बैठकर ऑनलाइन बीज की बुकिंग कर सकता है। इसके लिए विभाग ने बेवसाइट जारी की है।

30 सितंबर तक ही किसानों को बुकिंग के लिए मौका दिया गया है। इसके बाद किसी की बुकिंग नहीं हो पाएगी। ई-लॉटरी के बाद किसानों को पोश मशीन से बीज का वितरण किया जाएगा जबकि, मिनीकिट मुफ्त में दी जाएगी।

ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही होगा वितरण जनपद में 2.67 लाख किसान हैं। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं, सरसों होती हैं। उनकी बोआई से पहले ही किसानों को बीज का वितरण करने का निर्णय विभाग ने लिया है, लेकिन यह वितरण ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही होगा। इसके लिए विभाग ने www.agriculture.up.gov.in बेवसाइट जारी की है। कोई भी किसान इस बेवसाइट पर जाकर सामान्य और मिनीकिट बीजों की बुकिंग कर सकता है।

किसी को भी विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुकिंग में अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो किसान ब्लाक खंड स्तर पर स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी से संपर्क कर उसको दूर करवा सकते हैं। बुकिंग के बाद ई-लॉटरी की जाएगी।