अमरोहा में ₹26.88 लाख के घोटाले में पंचायत सचिव सस्पेंड, 9 प्रशासकों पर भी गिरेगी गाज; अधिकार होंगे सीज

जागरण संवाददाता, अमरोहा। डीएम की बिना अनुमति नए कामों पर खर्च की गई 26.88 लाख रुपये की धनराशि के मामले में अफसर सख्त हो गए हैं। एडीओ की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए डीपीआरओ नितिन कुमार ने पंचायत सचिव मोनू कुमार को निलंबित करते हुए कार्यालय से संबद्ध कर लिया है।

इस घपलेबाजी में नौ पंचायतों के प्रशासकों की गर्दन भी फंस गई है। उनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उनके अधिकार सीज करने की तैयारी चल रही है। अब मामले की अंतिम जांच खुद डीपीआरओ करेंगे। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण में कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

गत 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब वह पंचायतों में प्रशासक बनकर काम कर रहे हैं। नियम है कि पंचायत में कोई भी नया काम कराने से पहले डीएम से अनुमति लेना जरूरी है लेकिन, पंचायत सचिव व प्रशासक नियमों को ताक पर रख रहे हैं।

जोया ब्लाक क्षेत्र की नौ पंचायतों में दो माह में 26.88 लाख रुपये की धनराशि निकालकर नए कामों पर खर्च कर दी गई। शिकायत के बाद सीडीओ एके मिश्र ने मामले की मामले की जांच कराने के आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए थे। इसके अलावा सभी 576 पंचायतों में कराए गए कार्यों की जांच भी कराने के लिए कहा था।

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जिस पर उन्होंने ने एडीओ पंचायत अमरोहा मदनपाल सिंह व एडीओ पंचायत जोया राजवीर सिंह को जांच सौंप दी थी। कमेटी ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट डीपीआरओ को सौंप दी थी। जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अपने कार्यालय से उसको संबद्ध किया है।