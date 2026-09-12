बिना इजाजत खर्च किए 26 लाख रुपये! DM नितिन गौड़ ने 7 प्रशासकों को हटाया, सपा विधायक महबूब अली के रिश्तेदार पर भी गिरी गाज

जागरण संवाददाता, अमरोहा। बगैर कार्य योजना और बिना डीएम की अनुमति के पंचायतों से 26.60 लाख रुपये की धनराशि निकालने के मामले में फंसे प्रशासकों पर भी कार्रवाई हो गई है। डीएम डाॅ. नितिन गौड़ ने मामले को वित्तीय अनियमितता व शासकीय धनराशि का गबन मानते हुए सात प्रशासकों को पद से हटा दिया है और एडीओ पंचायत को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी है।

दो प्रशासकों ने अपने अभिलेख प्रस्तुत कर दिए थे। जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। हटाए गए प्रशासकों में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक महबूब अली के भाई शमशुद्दीन की पत्नी हुस्न बानो भी शामिल हैं। जोया ब्लाक क्षेत्र की नौ पंचायतों में सचिव से साठगांठ कर प्रशासकों ने 26.60 लाख रुपये खर्च कर दिए थे। इनकी न तो कार्य योजना बनाई गई थी और न ही डीएम से कोई अनुमति प्राप्त की गई थी। 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

उसके बाद से प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। पंचायत में नए काम कराने के लिए डीएम की अनुमति जरूरी है। लेकिन, ऐसा नही हुआ। घपलेबाजी का यह खेल तब पकड़ा गया था जब अफसरों ने 26 मई के बाद पंचायतों में कामों पर खर्च की गई धनराशि का ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ब्योरा खंगाला।

डीपीआरओ नितिन कुमार ने मामले की जांच को एडीओ पंचायत जोया राजवीर सिंह व एडीओ पंचायत अमरोहा मदनपाल सिंह को सौंप दी थी। कमेटी ने जांच में गड़बड़ी पाई थी। उसकी रिपोर्ट पर डीपीआरओ ने पंचायत सचिव मोनू कुमार को निलंबित कर दिया था।

डीएम ने प्रशासकों को नोटिस जारी किए थे। साक्ष्यों समेत 11 सितंबर तक जवाब मांगा था। लेकिन, सात प्रशासक उनको संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कूबी पंचायत की प्रशासक कुसुम देवी व ईंट का रढ़ा के प्रशासक भगवान सिंह ने ही निकाली गई धनराशि का ब्योरा पेश किया था।

जांच में यह सही पाया गया। मामले को गंभीरता से डीएम ने मंगूपुरा की प्रशासक सर्वेश, अटेरना की प्रशासक शीला देवी, सूदनपुर के प्रशासक लाल सिंह, गफ्फारपुर की प्रशासक आशा, शहवाजपुर कलां के प्रशासक नवनीत कुमार, शकरपुर समसपुर की प्रशासक हुस्न बानो, रजबपुर की प्रशासक सुम्बुल जहां को पद से हटा दिया है।