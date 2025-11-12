अमरोहा से दो युवकों को गिरफ्तार कर ले गई नोएडा क्राइम ब्रांच की टीम, ATS की उड़ी अफवाह
नोएडा क्राइम ब्रांच की टीम ने अमरोहा में छापा मारकर दो युवकों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद इलाके में एटीएस के आने की अफवाह फैल गई, जिससे दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नोएडा क्राइम ब्रांच ने की थी, एटीएस का इससे कोई संबंध नहीं है। गिरफ्तार युवकों को नोएडा ले जाया गया है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। दिल्ली विस्फोट के बाद जिले में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। बुधवार को दो युवकों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि उन्हें एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इस बीच स्थानीय पुलिस भी स्थिति को लेकर चिंतित रही और लोगों के बीच विभिन्न चर्चाएं होती रहीं। दोपहर बाद में स्थिति स्पष्ट हुई, तब जाकर मामला शांत हुआ।
सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में हसनपुर के लोकेश और मंगरौला के अशोक कुमार की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से जिले में अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया। मंगलवार रात को दो युवकों की गिरफ्तारी ने स्थिति को और बढ़ा दिया। नोएडा क्राइम ब्रांच की टीम ने सैदनगली के उझारी निवासी नसर को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया।
आरोप है कि नसर ने राजस्थान के एक सेवानिवृत्त सीआरपीएफ इंस्पेक्टर को प्लाट बेचने का झांसा देकर पांच लाख रुपये ठग लिए थे। उसकी गिरफ्तारी के बाद अफवाहें फैल गईं कि उसे एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उससे दिल्ली बम ब्लास्ट के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं, रजबपुर के अतरासी गांव के निवासी सलमान को भी अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है।
नसर की तरह सलमान की गिरफ्तारी को लेकर भी एटीएस की अफवाहें उड़ाई गईं। सैदनगली थानाध्यक्ष विकास कुमार ने पुष्टि की कि नसर को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। नगर कोतवाली प्रभारी पंकज तोमर ने सलमान की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
