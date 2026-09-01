'पूरे मकान पर चलाओ बुलडोजर...' अमरोहा में बेटे के हत्यारे की संपत्ति ध्वस्त होने पर भी टंकी पर चढ़ा पिता

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नौगावां सादात के गांव गुलडिया में नौ अगस्त के पैसों के विवाद में अरविंद कुमार ने गांव के ही सुधांशु प्रजापति को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

स्वजन की मांग थी कि आरोपित का घर बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना चाहिए। राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की तो आरोपित के मकान का कुछ हिस्सा ग्राम समाज की जमीन में बना मिला था। नियमानुसार मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम व पुलिस सुबह 11 बजे गांव पहुंच गई तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। परंतु इसी बीच मृतक सुधांशु के पिता कीर्तिपाल सिंह लगभग एक बजे गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए।