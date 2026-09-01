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'पूरे मकान पर चलाओ बुलडोजर...' अमरोहा में बेटे के हत्यारे की संपत्ति ध्वस्त होने पर भी टंकी पर चढ़ा पिता

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:55 PM (IST)

अमरोहा में बेटे के हत्यारोपी का पूरा मकान ध्वस्त कराने की मांग को लेकर पिता पानी की टंकी पर चढ़ ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नौगावां सादात के गांव गुलडिया में नौ अगस्त के पैसों के विवाद में अरविंद कुमार ने गांव के ही सुधांशु प्रजापति को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

स्वजन की मांग थी कि आरोपित का घर बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना चाहिए। राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की तो आरोपित के मकान का कुछ हिस्सा ग्राम समाज की जमीन में बना मिला था।

नियमानुसार मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम व पुलिस सुबह 11 बजे गांव पहुंच गई तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। परंतु इसी बीच मृतक सुधांशु के पिता कीर्तिपाल सिंह लगभग एक बजे गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए।

उन्होंने आरोपित का सारा मकान ध्वस्त कराने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि मकान ध्वस्त नहीं किया गया तो वह टंकी से कूद कर आत्महत्या कर लेंगे। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझा कर नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हैं।

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