मेडिकल स्टोर किराए पर देने वाले सावधान! किराएदार ने की गड़बड़ी तो मकान-दुकान मालिक पर भी होगी FIR

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अब दुकान व मकान मालिक जासूस बनेंगे... यह बात सुनने में भले ही अटपटी लगे लेकिन, सच है। औषधि विभाग उनसे यह काम कराने की तैयारी कर चुका है। अगर किसी ने अपना मकान या दुकान मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किराए पर दी है तो संचालक के बारे में उनको पूरा ब्योरा रखना होगा।

यदि वह नशीली व नकली दवाओं की बिक्री कर रहा है तो गोपनीय तरीके से विभाग को अवगत कराना होगा। नहीं कराया और छापे में नशीली दवाएं मेडिकल स्टोर में पकड़ी जाती हैं तो संचालक के साथ-साथ उनके खिलाफ भी एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।

जनपद में करीब दवा के 700 थोक विक्रेता हैं। लगभग 2000 रिटेल मेडिकल स्टोर लाइसेंसधारक हैं। यहां बता दें कि पिछले साल हिमाचल व हरियाणा की टीम की नारकोटिक्स सेल ने नशीली दवाओं काे लेकर जनपद में छापेमारी की थी। मौके पर मेडिकल स्टोर बंद पाए गए थे।

जांच में पता चला था कि बिलिंग पर दवाओं की बिक्री की गई है। इसके अतिरिक्त नकली दवा का मामला भी प्रकाश में आया था। जिसमें विभाग ने दवा की बिक्री प्रतिबंधित की थी। नशीली व नकली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए प्रदेशभर में दवा के थोक विक्रेताओं की जांच का कार्य चल रहा है।