संवाद सहयोगी, अमरोहा। परिवार के साथ शादी समारोह में जा रहे गाजियाबाद के एक व्यक्ति के ट्रेवलर से सोने-चांदी के आभूषण चोरी हो गए। पीड़ित ने हाईवे किनारे स्थित एक ढाबे पर चोरी होने का शक जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने ट्रेवलर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित नीलखंड निवासी विपुल पाहवा के अनुसार उन्होंने परिवार के साथ भीमताल में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए ट्रेवलर बुक किया था। 18 नवंबर को यात्रा के दौरान सुबह करीब 9:45 बजे वह थाना क्षेत्र के हाईवे किनारे स्थित ढाबे पर नाश्ता करने के लिए रुके थे।