दावों की खुली पोल: 'विधायक जी जरा इधर भी देखिए!' 60 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में टाट-पट्टी पर पढ़ने को मजबूर बच्चे

जागरण संवाददाता, अमरोहा। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावों के बीच सत्ताधारी विधायकों के क्षेत्रों में भी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हसनपुर और धनौरा विधानसभा क्षेत्र के 60 से अधिक स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, जिससे शिक्षक बच्चों को टाट-पट्टी पर बैठाकर ही पढ़ाने को मजबूर हैं।

दैनिक जागरण की टीम ने दौरा किया तो हसनपुर के जल्लोपुर प्राथमिक विद्यालय तथा धनौरा के संविलियन विद्यालय पहाड़पुर और प्राथमिक विद्यालय रज्जाकपुर में कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। बेसिक शिक्षा विभाग के जिले में 1,254 विद्यालय संचालित हैं। जिसमें बच्चों की सुविधाओं के लिए हर स्कूल में फर्नीचर समेत 19 पैरामीटर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए स्कूलों में सरकार की तरफ से कुछ कंपोजिट ग्रांट भी भेजी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ग्राम पंचायतों के जरिये पैरामीटर भी पूरे कराए गए हैं। मगर हैरत की बात है कि जिले स्कूलों में पैरामीटर ही पूरे नहीं हैं।

दैनिक जागरण की टीम ने सत्ता पक्ष के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में दौरा किया तो स्कूलों में सुविधाओं की हकीकत सामने आई। जिसमें जल्लोपुर में देखा तो वहां का स्कूल जर्जर था। बच्चों को पंचायत सचिवालय के भवन में नीचे फर्श पर टाट पट्टी पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा था। प्रधानाचार्य विनीत कुमार ने बताया कि विद्यालय में 70 बच्चे पंजीकृत हैं। फर्नीचर न होने से टाट पट्टी पर बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।

बताया कि विधानसभा में 44 स्कूल फर्नीचर विहीन है। गंगेश्वरी के बीईओ उदयवीर सिंह ने बताया कि फर्नीचर के लिए बजट की डिमांड भेजी गई थी, लेकिन अभी तक बजट नहीं आया है। उधर विधायक राजीव तरारा के विधानसभा क्षेत्र धनौरा क्षेत्र में दैनिक जागरण की टीम स्कूलों में कराए गए पैरामीटर की जांच करने निकली। संविलियन विद्यालय पहाड़पुर इनायत में पहुंचकर देखा तो वहां 104 बच्चे पंजीकृत थे। जिन्हें टाट पट्टी पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा था।