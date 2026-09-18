'नौकरी वाले भाग्यशाली हैं, लेकिन किसानों को कमजोर न समझें'- धरने के 30वें दिन अमरोहा में गरजे सरदार वीएम सिंह

जागरण संवाददाता, अमरोहा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने कहा कि किसानों को उनके हक का पैसा समय मिलना चाहिए। किसान अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं। वह शुक्रवार की दोपहर गन्ना विकास समिति परिसर में चल रहे संगठन के अनिश्चितकालीन धरने के 30 वें दिन बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर गन्ना भुगतान नहीं मिलना गंभीर समस्या है। जब किसानों से भुगतान संबंधित आंकड़े व रिकार्ड मांगे जाते हैं तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में कितने किसानों को निर्धारित समय के भीतर भुगतान मिला है।