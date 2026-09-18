'नौकरी वाले भाग्यशाली हैं, लेकिन किसानों को कमजोर न समझें'- धरने के 30वें दिन अमरोहा में गरजे सरदार वीएम सिंह
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने अमरोहा में किसानों के 30वें दिन के धरने में कहा ...और पढ़ें
HighLights
किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान मिलना चाहिए, उन्होंने कहा।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने कहा कि किसानों को उनके हक का पैसा समय मिलना चाहिए। किसान अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं। वह शुक्रवार की दोपहर गन्ना विकास समिति परिसर में चल रहे संगठन के अनिश्चितकालीन धरने के 30 वें दिन बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर गन्ना भुगतान नहीं मिलना गंभीर समस्या है। जब किसानों से भुगतान संबंधित आंकड़े व रिकार्ड मांगे जाते हैं तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में कितने किसानों को निर्धारित समय के भीतर भुगतान मिला है।
किसानों के बीच ऐसे आंकड़े नहीं दिए जाने चाहिए, जिनकी वास्तविकता जमीन पर दिखाई न दे। जिन लोगों को नौकरी मिली है, वे भाग्यशाली हैं। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि वे किसानों को कमजोर या अपमानित न समझें।
किसानों को जलील करने का अधिकार उनको नहीं है। गांव और खेती से जुड़े लोगों की समस्याओं को समझना जरूरी है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे केवल नेताओं के भाषण सुनकर और तालियां बजाकर संतुष्ट न हों।
अपने अधिकारों और समस्याओं के लिए संगठित होकर आवाज उठाएं। किसानों को ऐसा गन्ना मंत्री चाहिए जो गन्ने के उचित मूल्य व चीनी मिलों से जुड़े किसानों के हित के मुद्दे पर प्रभावी तरीके से काम करे। केवल घोषणाओं से किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी।
किसानों को समय पर भुगतान और उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना जरूरी है। इस बीच अन्य संगठनों ने भी किसानों का हौसला बढ़ाया और सहयोग का भरोसा दिलाया।
इस अवसर पर राकिमसं जिलाध्यक्ष सरदार जोरावर सिंह, उपेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, डालचंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राहुल सिंह, ठाकुर खचेडू सिंह, रीना देवी, ऋषिपाल सिंह, बच्चन सिंह, जगजीत सिंह आदि मौजूद रहे।
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