अमरोहा के किसानों को अनुदान पर मिलेगा गेहूं का बीज, फ्री मिलेगी दलहन और तिलहन की मिनीकिट

जागरण संवाददाता, अमरोहा। किसानों को मुफ्त में दलहन व तिलहन की मिनीकिट मिलेगी जबकि, गेेहूं का बीज अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए किसानों को बुकिंग करानी होगी। ई-लाटरी के जरिए किसानों का चयन किया जाएगा। इसके बाद चयनित किसान राजकीय कृषि बीज भंडार केंद्रों से मिनीकिट व गेहूं का बीज प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तरह-तरह की योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जा रहा है। इतना ही नहीं किसानों को अनुदान पर बीज व मुफ्त में बीजों की मिनीकिट भी दी जा रही है।

किसानों को मिलेगी फ्री बीज किट जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार तोमर ने बताया कि किसानों को मटर, मसूर व चना की मिनीकिट दी जाएगी। यह दलहनी किट होगी। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर अपनी बुकिंग करानी होगी। ई-लॉटरी के जरिए किसानों का चयन किया जाएगा।