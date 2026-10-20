17 राज्यों के 498 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होंगे रद्द; 576 ग्राम पंचायतों की ID लॉक, भेजी जाएगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जोया ब्लाक की ग्राम पंचायत तोफापुर की आइडी से जारी किए गए 498 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। फिलहाल सभी को स्वास्थ्य निदेशालय से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। साथ ही निदेशालय द्वारा सभी राज्यों के संबंधित जिला प्रशासन को उन्हें रद्द कराने के लिए रिपोर्ट भेजने की तैयारी है। ताकि उनका दुरुपयोग न किया जा सके।

इसके साथ ही संबंधित जिलों से उन लोगों की रिपोर्ट भी मांगी जाएगी जिनके प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। जिसमे यह देखा जाएगा कि वह लोग वास्तव में वहां रहते हैं या नहीं। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। ग्राम पंचायत तोफापुर के ग्राम सचिव अमरजीत सिंह की आइडी हैक कर छह व सात अक्टूबर को जालसाजों ने यूपी समेत 17 राज्यों के 498 लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे। 13 अक्टूबर को आइडी खोलने पर इसकी जानकारी हुई। इसके अलावा हसनपुर व मंडी धनौरा ब्लाक के साथ ही अमरोहा ब्लाक की नन्हेड़ा अलियारपुर व अहलैदादपुर ग्राम पंचायत की आइडी भी हैक की गई थी। मंडी धनौरा की ग्राम पंचायत मुसल्लेपुर की आइडी से आगरा के एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस मामले में डिडौली कोतवाली में एडीओ पंचायत राजवीर सिंह की तहरीर पर आइटी एक्ट के तहत अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।