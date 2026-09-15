दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर 15 राउंड फायरिंग से दहशत: थार और स्कॉर्पियो को बनाया निशाना, बाल-बाल बचे दो लोग

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस के इकबाल को चुनौती देते हुए बाइक सवार हमलावरों ने सोमवार देर रात दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर पहले गांव खजूरी निवासी मंदीप की थार तो बाद में गांव निपनिया निवासी तेजेंद्र की स्कार्पियो पर ताबडतोड़ फायरिंग की। एक के बाद एक पिस्टल से लगभग 15 फायर कर सनसनी फैला दी।

गोलियां दोनों कार के शीशे तोड़त हुए आरपार हो गई।गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। इस घटना में दो युवकों को नामजद किया गया है तथा एक अज्ञात पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह घटना सोमवार रात रजबपुर क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गांव झनकपुरी में हुई। गांव खजूरी निवासी मंदीप कुमार फ्लाईओवर के नीचे अपनी थार खड़ी कर उसमें बैठे थे। उनके आगे गांव निपनिया निवासी तेजेंद्र उर्फ नेमपाल की स्कार्पियो खड़ी थी।

वह भी कार में ही बैठे थे। लगभग 11 बजे जोया की तरफ से आए बाइक सवार तीन हमलावरों ने थार को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली थार के शीशे को तोड़ती हुई आरपार हो गई। जबकि ने मंदीप ने नीचे झुक कर खुद को बचाया।