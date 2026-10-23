अमरोहा में ग्राम सचिव की ID हैक कर बनाए 1100 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 17 राज्यों के लोगों के लिए तैयार किए सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, अमरोहा। सरकारी वेबसाइट की सुरक्षा में सेंध लगाकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला फिर सामने आया है। अब चार ग्राम पंचायतों से जुड़े ग्राम सचिव राजीव कुमार की आइडी हैक कर 1,100 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किये गए। मंडी धनौरा में पांच अक्टूबर को हुए इस साइबर हमले का पता तब चला, जब स्वास्थ्य विभाग जिले भर की ग्राम पंचायतों की आइडी निष्क्रिय कर रहा था।

इससे पहले जोया ब्लाक की तोफापुर ग्राम पंचायत की आइडी हैक कर 498 फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं।तोफापुर के ग्राम सचिव अमरजीत सिंह की आइडी हैक कर छह और सात अक्टूबर को उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों के लोगों के 498 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। 14 अक्टूबर को सचिव ने अपनी आइडी खोलकर जांच की तो फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। इसके अलावा एहलेदादपुर और नन्हेड़ा अलियारपुर ग्राम पंचायतों की आइडी भी हैक मिलीं।