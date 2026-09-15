अमरोहा में सड़क पर टहल रहे कारपेंटर को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गजरौला (अमरोहा)। घर से थोड़ी दूरी पर टहल रहे कारपेंटर वाजिद अली को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी। गोली जांघ में लगी है। घटना से हडकंप मच गया। सीएचसी में उपचाराधीन वाजिद व उसके स्वजन ने किसी रंजिश से इनकार किया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की फुटेज देखने में जुट गई है।

नगर के मुहल्ला जलालनगर निवासी शमशाद के चार बेटों में चौथे नंबर का वाजिद कारपेंटर है। दिल्ली से चार महीना पहले वापस आकर अब गजरौला में काम करने लगा है। सोमवार रात खाना खा कर वाजिद लगभग 10:30 बजे टहलने के लिए पाल रोड पर गया था।

अभी घर से लगभग दो सौ मीटर ही चला होगा कि बाइक सवार दो युवकों ने उस पर फायर झोंक दिया। गोली वाजिद की दाईं जांघ में लगी है। गोली लगते ही वह गिर पड़ा, जबकि हमलावर फरार हो गए। उसके बाद वह उठ कर घायलवस्था में ही घर की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में मुहल्ले के अन्य युवक आते मिल गए।