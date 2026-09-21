अमरोहा: बुलेट के पटाखे से बेहोश हुआ मिस्त्री, ग्रामीणों ने दबोचे युवक तो बिना कार्रवाई छोड़ गई पुलिस; हंगामा

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांवा कांकर सराय में सोमवार दोपहर बिना नंबर की बुलेट से पटाखे छोड़कर परेशान कर रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और पुलिस बुला ली। लेकिन पुलिस कर्मियों ने बिना कार्रवाई के आरोपित युवकों को छोड़ दिया, इस पर लोगों ने हंगामा किया।

लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी तहरीर भी नहीं ली। इससे पुलिस की लापरवाह कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, कांकर सराय-डिडौली रोड पर विकास और धीरज बिना नंबर की बुलेट बाइक तेज रफ्तार से दौड़कर पटाखे छोड़ लोगों को दो दिन से परेशान कर रहे थे।

बाइक की पिछले नंबर प्लेट पर सिर्फ मानव चौधरी जाट लिखा। दोनों युवकों ने सही पता नहीं बताया। हालांकि वे अमरोहा शहर के आंबेडकर पार्क क्षेत्र में रहने वाले बता रहे थे। भाकियू कार्यकर्ता और बाइक मिस्त्री आरिफ रविवार को अपनी दुकान पर काम कर रहे थे।

तभी दोनों युवक बुलेट से पटाखे छोड़ते हुए निकल गए। वह बताते हैं कि पटाखे की आवाज इतनी तेज थी कि वह बेहोश होकर गिर गए और बुलेट सवार युवक हंसते हुए भाग निकले। यह देख लोगों ने आरिफ को उठाकर पास में ही चिकित्सक को दिखाया।

करीब आधा घंटे के बाद उन्हें होश आ सका। अब सोमवार दोपहर करीब दो बजे विकास और धीरज फिर बुलेट से पटाखे हुए छोड़ गुजरे। कुछ मिनट बाद दोनों वापस आए तो कांकर सराय के अड्डे पर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस बुला ली।