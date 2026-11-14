उत्तर प्रदेश में समूह की महिलाओं को बिना ब्याज के मिलेगा 15 लाख लोन, IIM लखनऊ देगा 18 महीने की ट्रेनिंग

जागरण संवाददाता, अमेठी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। ऐसी समूह की महिलाएं जिन्होंने उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार से जुड़ी हैं और जिनका उद्यम 12 लाख टर्न ओवर से अधिक के साथ विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्हें सरकार की ओर से बिना ब्याज के 15 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

साथ ही आईआईएम लखनऊ 18 महीने तक उनका मार्गदर्शन करेगा। इन्क्यूबेशन कार्यक्रम के तहत महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन दूसरे महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्रदान करेंगी। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत जिले में अब तक 12 हजार के करीब स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। योजना से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हैं। इनसे जुड़ी महिलाएं किसी न किसी कारोबार, मिनी उद्योग के साथ ही कृषि कार्य कर रही हैं।

निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रही महिलाएं महिलाएं किराना स्टोर, फल सब्जी की दुकान, दोना-पत्तल, मसाला-तेल-आंटा आदि का कार्य कर रही हैं, तो जनरल स्टोर, ब्यूटी पार्लर, कास्मेटिक शॉप, जूता चप्पल, रेडीमेट कपड़े, सर्फ सहित अन्य व्यवसाय में लगी हैं। महिलाएं जिले में चार टेक होम राशन प्लांट भी संचालित कर रही हैं। जिससे वह निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रही हैं।

इसी प्रकार विनिर्माण या सेवाक्षेत्र में कार्य रही महिलाएं जिनका टर्न ओवर 12 लाख से अधिक है। इन महिलाओं को 15 लाख रुपये बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आईआईएम लखनऊ की ओर से जांच कर चयनित किया जाएगा। जिसके बाद उन्हें लाभ दिलाया जाएगा।