अब बिना सुई चुभाए होगी डायबिटीज की पहचान, RGIPT के शोधकर्ताओं ने जलकुंभी से बनाया इको-फ्रेंडली सेंसर

संवाद सूत्र, अमेठी। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी (आरजीआईपीटी) के शोधकर्ताओं ने जलकुंभी जैसी अनुपयोगी और पर्यावरण के लिए समस्या पैदा करने वाली जलीय वनस्पति से कम लागत वाला, बायोडिग्रेडेबल सेंसर विकसित किया है।

यह सांस में मौजूद नमी से जुड़े विद्युत संकेतों के बदलाव के आधार पर डायबिटिक और गैर-डायबिटिक व्यक्तियों के बीच अंतर कर सकता है। शोध का नेतृत्व डॉ. देवाशिस पांडा ने किया। संकल्पना से लेकर प्रयोगात्मक निष्पादन तक का काम साथी डॉ. अभिषेक सिंह की प्रयोगशालाओं में हुआ। आकाश चौरसिया, आयुष सिंह और उत्सव मिश्रा ने प्रयोगात्मक एवं तकनीकी योगदान दिया।