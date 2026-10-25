अमेठी की नैंसी ने बल्ले से मचाया धमाल, चौकों-छक्कों की बरसात कर जड़ा तूफानी शतक

संवाद सूत्र, अमेठी। राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए क्रिकेट मुकाबले में भार्गव क्रिकेट अकादमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीपीआरआर क्रिकेट अकादमी टीकरमाफी को 118 रनों से करारी शिकस्त दी। भार्गव अकादमी की जीत की नायिका नैंसी अग्रहरि रहीं, जिन्होंने तूफानी शतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भार्गव क्रिकेट अकादमी ने निर्धारित 30 ओवरों में पांच विकेट खोकर 244 रन बनाए। नैंसी अग्रहरि ने 83 गेंदों पर 13 चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 123 रन ठोककर गेंदबाजों की जमकर खबर ली।

वहीं, ठाकुर यश ने 66 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम के स्कोर को मजबूती दी। दोनों बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन से भार्गव अकादमी ने विपक्षी टीम के सामने 245 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। बीपीआरआर की ओर से हिमांशु ने दो विकेट लिए, जबकि विराट और श्रीकांत को एक-एक सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बीपीआरआर क्रिकेट अकादमी की टीम भार्गव अकादमी के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 19.2 ओवरों में 126 रनों पर सिमट गई।