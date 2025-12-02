Language
    अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, गांव में फैली सनसनी

    By Satish Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    अमेठी जिले में एक विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में पंखे से लटका मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और म ...और पढ़ें

    संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव।

    संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। मोहनगंज के कमवापुर मजरे नसरतपुर गांव में सोमवार की रात एक नवविवाहिता का शव फंदे से लटकता मिला। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जानकारी के मुताबिक गांव निवासी सियाराम शर्मा की 20 वर्षीय पुत्री ममता ने कुछ माह पूर्व अपने ही गांव निवासी संदीप वर्मा से प्रेम विवाह किया था। बाद में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर परिवार की रजामंदी के बिना पति-पत्नी के रूप में साथ रहना शुरू कर दिए थे।

    शादी के बाद ममता अपने ससुराल में रह रही थी। ससुरालजन के मुताबिक बीती रात ममता छत पर बने टिनशेड वाले कमरे में गई थी और देर रात तक जब काफी समय तक वह कमरे से बाहर नहीं आई तो परिवारजन ने ऊपर जाकर देखा, जहां साड़ी के सहारे फांसी पर लटका ममता का शव मिला।

    घटना देखकर परिवारजन दहशत में आ गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मोहनगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि मृतक के परिवारजन द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी।