अमेठी की शालनी सिंह बनीं मिसाल, मिट्टी के बर्तनों से लिखी आत्मनिर्भरता की कहानी; कई महिलाओं को दिया रोजगार

आशुतोष तिवारी, रामगंज (अमेठी)। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। किसी तरह से दो जून की रोटी का ही जुगाड़ हो पा रहा था। पैसे के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। गांव में स्वयं सहायता समूह के गठन को लेकर हुई बैठक में खरगपुर की शालनी सिंह ने भी भाग लिया। कम लागत में अधिक आमदनी के उद्देश्य से इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। खुद आत्मनिर्भर बनीं, अब पांच अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा है।

शालनी सिंह वर्ष 2023-24 में शारदा स्वयं सहायता समूह महामाई ग्राम संगठन एयर उमंग संकुल संघ से जुड़ी। उन्होंने अपनी जमीन से मिट्टी खोदाई कराकर किसी तरह से 25 हजार रुपये का जुगाड़ कर मिट्टी के कुल्हड़, प्लेट, कोसा बनाने का कार्य प्रारंभ किया तो गांव की महिलाओं में एक नई ऊर्जा का विकास हुआ। शालिनी ने समूह की महिलाओं को जोड़कर अपने यहां 8000 रुपये मासिक मेहनताना देकर दो लोगों को भी कम पर लगाया।