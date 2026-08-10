अमेठी दोहरे हत्याकांड में फिर टली सुनवाई, अब 24 अगस्त को होगी अगली हियरिंग

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। संग्रह अमीन व उनके भतीजे की तीन साल पहले हुई हत्या मामले में फिर सुनवाई टल गई है। एडीजे संध्या चौध

कीय अधिवक्ता पवन दुबे और अभियोगी के वकील प्रज्जवल श्रीवास्तव ने बताया कि अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के भद्दौर गांव के संग्रह अमीन सुरेश यादव व उनके भतीजे बृजेश यादव की 27 फरवरी 2023 को प्रधानी की रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मृतक बृजेश के भाई दुर्गेश यादव की तहरीर पर दर्ज हत्याकांड में मुख्य आरोपित भद्दौर के जलालुद्दीन, उसका पुत्र मुइनुद्दीन, बशीर, हरिफूल शुक्ल, राहुल और संजय सिंह यादव भरथीपुर अमेठी के मुकेश यादव और मनोज यादव संभावां के संजय यादव उर्फ प्रधान, सुन्दरपुर अमेठी निवासी कल्लू उर्फ मनीष यादव, अंकित यादव और डब्बू तथा बंधवा महमूदपुर के अभय यादव आरोपित हैं।