अमेठी में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की पहल, शुरू करेंगी सब्जी, पनीर और मसाले का कारोबार

देवेंद्र सिंह परिहार, अमेठी। जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गरीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। समूहों से जुड़ी महिलाओं को सही दिशा प्रदान करने की योजना तैयार की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नौ प्रोड्यूसर ग्रुप के जरिए समूहों का चयन किया गया है, जो सब्जी, पनीर व मसाला उद्यम स्थापित कर खुद के साथ ही दूसरों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।

प्रत्येक प्रोड्यूसर ग्रुप को डेढ़ लाख रुपये उपलब्ध मुहैया कराया जाएगा, जिससे महिलाओं को कार्य में धन बाधा न बन सके और वे आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिले में अब तक लगभग 11 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है, जिसमें डेढ़ लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। इनसे जुड़ी महिलाएं किसी न किसी कारोबार से जुड़ी हुई हैं। सीडीओ की पहल पर तीन से चार समूहों को जोड़कर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया गया है।