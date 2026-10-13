'भगवान उसकी आत्मा को शांति दे'... जिंदा पत्नी की मौत का स्टेटस लगाकर पति ने किया पोस्ट, थाने पहुंचा मामला

संवाद सूत्र, अमेठी। पत्नी के किसी युवक से बातचीत करने के शक में पति इस कदर नाराज हुआ कि उसने पत्नी की फोटो इंस्टाग्राम पर साझा कर उसके स्वर्गवास होने की टिप्पणी कर दी।

इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट देखकर मायके में रह रही पत्नी थाने पहुंच गई और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पति को थाने बुलाकर फटकार लगाई और समझाया। पति ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और पत्नी को पति के साथ भेज दिया गया।



कोवाली के एक गांव निवासी महिला का विवाह वर्ष 2022 में प्रयागराज निवासी युवक के साथ हुआ था। पत्नी के किसी युवक से बातचीत करने के शक को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर पत्नी मायके आ गई थी।