अमेठी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौत, पिता घायल

संवाद सूत्र, अमेठी। इन्हौना तिलोई मार्ग पर रविवार देर रात किसान बीज भंडार के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौत हो गई जबकि पिता घायल हो गए। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया।

बाराबंकी जनपद के सराय गोपी निवासी विकास मौर्य अपनी पत्नी मालती और बेटे विराट के साथ परिवार में राजा फतेहपुर गांव में आयोजित मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे। देर रात तीनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान इन्हौना तिलोई मार्ग पर किसान बीज भंडार के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।