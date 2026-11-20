संवाद सूत्र, सेमरौता(अमेठी)। सेमरौता कस्बे में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में उसके परिवारजन ने गांव के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह परिवारजन और सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। अंतिम संस्कार से इनकार के चलते प्रशासन को उन्हें मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शन के कारण इन्हौना महराजगंज मार्ग पर चार घंटे से अधिक समय तक आवागमन बाधित रहा।

शिवरतनगंज, मोहनगंज और फुरसतगंज समेत अन्य थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। अधिकारियों के आश्वासन और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिवारजन ने अंतिम संस्कार किया। बुधवार शाम सेमरौता निवासी सतीश कुमार की पुत्री शिखा का शव घर के आंगन में लगे जाल से साड़ी के सहारे फंदे से लटका मिला था। शिखा की मां मालती देवी ने पड़ोसी अभिषेक मिश्रा उर्फ ननकू को नामजद करते हुए हत्या का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि युवक उनकी पुत्री को डराता-धमकाता था, उसे गलत काम के लिए प्रेरित करता था और हत्या की धमकी देता था।

शुक्रवार सुबह परिवारजन ने आरोपी की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए शव सड़क पर रख दिया और अंतिम संस्कार से मना कर दिया। सूचना पर 4 थानों की पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी तिलोई मौके पर पहुंचे। कई बार बातचीत के बावजूद परिवारजन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में एसडीएम डॉ. अरुणिमा श्रीवास्तव और सीओ दिनेश कुमार मिश्र ने उनसे वार्ता कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।