दुष्कर्म मामले में वांछित 10 हजार का इनामी बदमाश उत्तराखंड से गिरफ्तार, दो साल से था फरार

जागरण संवाददाता, अमेठी। पिछले दो वर्ष से दुष्कर्म व दलित उत्पीड़न की धाराओं में दर्ज मुकदमे में चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी वांछित अरोपित को पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। बदलगढ़ गांव निवासी सोनू उर्फ इसराक पर गांव की एक दलित युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 30 सितंबर 2023 को मुकदमा पंजीकृत कराया था।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई और विवेचक ने चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। लेकिन मुकदमे में नामजद आरोपित दो वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी की सुध नहीं थी या वह आंख मिचौली कर रहा था। न्यायालय से वांछित होने पर पुलिस ने उस पर 10 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया।