दुष्कर्म मामले में वांछित 10 हजार का इनामी बदमाश उत्तराखंड से गिरफ्तार, दो साल से था फरार
अमेठी पुलिस ने दुष्कर्म और दलित उत्पीड़न के मामले में दो साल से फरार चल रहे 10 हजार के इनामी बदमाश सोनू उर्फ इसराक को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया है। उस पर एक दलित युवती ने 30 सितंबर 2023 को दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद से वह फरार था। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया।
जागरण संवाददाता, अमेठी। पिछले दो वर्ष से दुष्कर्म व दलित उत्पीड़न की धाराओं में दर्ज मुकदमे में चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी वांछित अरोपित को पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। बदलगढ़ गांव निवासी सोनू उर्फ इसराक पर गांव की एक दलित युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 30 सितंबर 2023 को मुकदमा पंजीकृत कराया था।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई और विवेचक ने चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। लेकिन मुकदमे में नामजद आरोपित दो वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी की सुध नहीं थी या वह आंख मिचौली कर रहा था। न्यायालय से वांछित होने पर पुलिस ने उस पर 10 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की और शुक्रवार को उसे उत्तराखंड के देहरादून स्थित जाखन चौराहा कैनाल मार्ग कोठ बंगला थाना राजपुर से पकड़ा।
थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक तुलसीराम के नेतृत्व में आरक्षी राज बहादुर, आशीष कुमार, सर्विलांस सेल के आरक्षी आलोक सिंह व एसओजी के सिकंदर खान के प्रयास व सूझबूझ से वांछित व इनामी आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।
