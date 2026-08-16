3.6 करोड़ से मालती काे मिलेगा जीवनदान, नमामि गंगे योजना के तहत नदी के पुनरुद्धार का प्रस्ताव तैयार

देवेंद्र सिंह परिहार, अमेठी। एक जनपद एक नदी के तहत मालती नदी का पुनरोद्धार व कायाकल्प कराया जाएगा। जिसकी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। सिंचाई विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।

अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खंड-41 की ओर से अधिकारियों ने नदी का मौका मुआयना कर नमामि गंगे योजना के तहत 3.6 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। मंजूरी मिलते ही कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।

मालती नदी जिले की एक प्रमुख जलधारा है। यह नदी क्षेत्र के प्राकृतिक जल निकासी तंत्र का प्रमुख हिस्सा है। मूल रूप से संग्रामपुर के बड़गांव के खरहा से निकलकर प्रतापगढ़ के ग्राम जलालपुर ब्लाक मगरौरा के चमरौरा में मिल जाती है, जो कि सई नदी की सहायक नदी है।