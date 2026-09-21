यूपी में अब श्रमिकों को नहीं पड़ेगी नौकरी खोजने की जरूरत, एप पर मिलेगी रोजगार और योजनाओं की जानकारी

जागरण संवाददाता, अमेठी। श्रम विभाग की टीम ने सोमवार को लेबर अड्डे गौरीगंज, अमेठी तथा जगदीशपुर ब्ला में श्रमिक जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर लगाया। सहायक श्रमायुक्त के नेतृत्व में आयोजित शिविर में श्रमिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराने को प्रेरित किया गया।

शिविर में श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। सहायक श्रमायुक्त छत्रपाल बरनवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और एनपीएस ट्रेडर्स योजना श्रमिकों के लिए बेहद कल्याणकारी है।