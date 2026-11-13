अमेठी अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, न्याय की मांग लेकर भूख हड़ताल पर बैठा परिवार﻿

संवाद सूत्र, मोहनगंज(अमेठी)। अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। कथित चिकित्सकीय लापरवाही के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए परिवार शुक्रवार को समर्थकों के साथ तिलोई तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया। परिवार का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही और दबाव में दोषियों को बचाने का प्रयास हो रहा है।

मामला इन्हौना के आजादपुर स्थित खम्मन लाइफ लाइन हास्पिटल का है। यहां प्रसव के बाद शिवरतनगंज के भुलैया का पुरवा मजरे टिकरी निवासी अवधेश कुमारी की मौत हो गई थी। परिवार ने अस्पताल के चिकित्सक पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था। पति की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।