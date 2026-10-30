अमेठी में 1.21 करोड़ की लागत से बनने लगा गुमिया ड्रेन पर पुल, लोगों का 4 साल पुराना इंतजार हुआ खत्म 

संवाद सूत्र, अमेठी। 4 साल से पुल निर्माण की राह देख रहे ग्रामीणों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सिंहपुर के जगतपुर और नारायन चक गांव के बीच गुमिया ड्रेन पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से 1.21 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले पुल के लिए पहले बाईपास तैयार किया जा रहा है। पुल बनने से 500 से अधिक किसानों के साथ आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

गुमिया ड्रेन के दोनों ओर पक्की सड़कें बनी हैं, लेकिन पुल के अभाव में इनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था। ग्रामीणों ने श्रमदान से ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी रास्ता बनाया था। हालांकि बरसात में नाले का पानी ऊपर से बहने लगता है और रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में किसानों को दो से तीन महीने तक करीब पांच किमी का अतिरिक्त चक्कर लगाकर खेतों तक पहुंचना पड़ता है। दोनों ओर के किसानों की जमीन नाले के आर-पार होने से खेती-किसानी के काम में भी परेशानी होती है।



4 साल बाद धरातल पर उतरी योजना



पुल निर्माण के लिए करीब चार वर्ष पहले तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के कार्यकाल में राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने पत्राचार किया था। इसके बाद मंत्रालय के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने पुल का प्राक्कलन तैयार कराया। लंबी प्रक्रिया के बाद अगस्त में धनराशि आवंटित होने पर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के सहायक अभियंता विनोद कुमार गौतम ने स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराईं।